Son dakika haber: AK Partili 6 milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve AK Parti Muğla Yelda Erol Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti milletvekilleri, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladılar.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: "Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum şu an iyidir. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavim sürecektir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum."

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir: "Vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum."

"EŞİM VE YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ DA POZİTİF ÇIKMIŞTIR"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle: "Rutin olarak yapılan Kovid-19 test sonuçlarımız neticesinde; eşim ve yakın çalışma arkadaşımızda pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, genel sağlık durumumuz iyi. Bir süre karantinada olduğumuz için aranızda olamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Dualarınızı bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyor; hepinize hayırlı akşamlar diliyorum."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz: "Bugün TBMM Hastanesinde yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun."

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın: "Vücut kırgınlığı hissetmem sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum."

AK Parti Muğla Yelda Erol Gökcan: "Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."