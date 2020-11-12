Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Avustralya Başbakanı Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avustralya'yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost ülke olarak gördüklerini ifade etti.