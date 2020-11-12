Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temas

Son dakika haberi: Erdoğan'dan diplomatik temas

Son dakika haberine göre 'ın ile telefonda görüştüğü öğrenildi. Morrison'un talebiyle gerçekleştirilen görüşmede ele alınan konular arasında iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları yer aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 16:11 Son Güncelleme: 12.11.2020 16:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Avustralya Başbakanı Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avustralya'yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost ülke olarak gördüklerini ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temas
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA