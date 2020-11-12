Son dakika haberi... İstanbul'da gizli geçit skandalı: Kokoreççiden girilen pavyonda şoke eden görüntüler

İÇERİDE BULUNANLARIN HALİ ŞAŞIRTTI

Denetlemenin bir operasyona dönüştüğü skandal görüntülerde kokoreççiden geçilen gizli pavyonun oldukça dolu olduğu ve birçok kişi tarafından bilindiği de ortaya çıkmış oldu. İçeride çok sayıda kadın ve erkek olduğu gözlendi.