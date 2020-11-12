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haberi: Tarihi hezimet sonrası kayıplara karışmıştı! Başbakanı hakkında dikkat çeken iddia...

'ın Dağlık-Karabağ'daki büyük zaferi sonrası Başbakanı Nikol kayıplara karıştı. Yaşanan ağır yenilgi sonrası ülkesinde büyük tepki toplayan Paşinyan'ın nerede olduğu merak konusu oldu. Gelen haberine göre; Paşinyan'ın Savunma Bakanlığı binasındaki sığınakta saklandığı iddia edildi. Öte yandan Ermenistan basını Paşinyan'ın ABD elçiliğinde de olabileceğini öne sürdü. İşte ...

SABAH
Giriş Tarihi: 12.11.2020 07:14 Son Güncelleme: 12.11.2020 07:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Tarihi hezimet sonrası kayıplara karışmıştı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan hakkında dikkat çeken iddia...

haberi: , işgalci 'a bölgesinde tarihi hezimet yaşattı. Ermenistan yenilgi sonrası adeta karıştı. Protestocular meclis binasını ve kamu binalarını işgal etti. Ermenistan Başbakanı ise tüm bunlar olurken sırra kadem bastı. Ermenistan basınında "halk, Başbakan Paşinyan'ın nerede olduğunu bilmek istiyor" şeklinde haberler yer alırken, dikkat çekici iddialarda bulunuldu.

Son dakika haberi: Tarihi hezimet sonrası kayıplara karışmıştı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan hakkında dikkat çeken iddia...

Öte yandan muhalif partiler, ile arasında 'da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için protesto başlattı.

Son dakika haberi: Tarihi hezimet sonrası kayıplara karışmıştı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan hakkında dikkat çeken iddia...

MUHALEFET PARTİLERİNDEN PAŞİNYAN'A İSTİFA ÜLTİMATOMU

Protestocular, başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda toplandı. 'ın 'da karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi. Muhalefet partileri de Paşinyan'ın istifası için dün gece yarısına kadar ültimatom verdi.

Son dakika haberi: Tarihi hezimet sonrası kayıplara karışmıştı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan hakkında dikkat çeken iddia...

Hükümete muhalif "Daşnaktsutyun" Yüksek Konsey Temsilcisi İşhan Sagatelyan, gösterilerde yaptığı konuşmada, Ulusal Kurtuluş Komitesini oluşturduklarını duyurdu. Ülkede gösterilerle birlikte iç savaşın çıkabileceği iddia ediliyor.

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Son dakika haberi: Tarihi hezimet sonrası kayıplara karışmıştı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan hakkında dikkat çeken iddia...
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