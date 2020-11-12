Son dakika haberi: Tarihi hezimet sonrası kayıplara karışmıştı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan hakkında dikkat çeken iddia...

Son dakika haberi: Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a Dağlık Karabağ bölgesinde tarihi hezimet yaşattı. Ermenistan yenilgi sonrası adeta karıştı. Protestocular meclis binasını ve kamu binalarını işgal etti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise tüm bunlar olurken sırra kadem bastı. Ermenistan basınında "halk, Başbakan Paşinyan'ın nerede olduğunu bilmek istiyor" şeklinde haberler yer alırken, dikkat çekici iddialarda bulunuldu.