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Son dakika haberi! Terör örgütüne şok operasyon

'den gelen son dakika haberine göre terör örgütü 'a düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:14 ABONE OL
Son dakika haberi! Terör örgütüne şok operasyon

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, örgütsel doküman, toplatılmasına yönelik karar bulunan kitaplar, örgütün sözde bayrağı ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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Son dakika haberi! Terör örgütüne şok operasyon
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