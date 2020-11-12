Son dakika haberi: Uzman isimden korkutan kuraklık uyarısı: Bu hoyratlığa bir son verin...

Bulaşık, çamaşır yıkarken suyu çok dikkatli tüketmeliyiz. Şebekelerdeki su kaybı hızla yüzde 10'a düşürülmeli. Kente su temin eden barajların toplam kapasitesi 750 milyon metreküp. Sonuç itibarıyla en az 350 milyon metreküp su açığı Melen ve Yeşilçay'dan gideriliyor. Ancak kuraklık devam ederse, Melen de çare olmaz. Sonrasında Sakarya Nehri gündeme gelecek. Bu şekilde sıfırı tüketeceğiz. İstanbul'un su yönetimi kuraklık ve deprem riskine göre ele alınmalı. Megakentte her 5 yıllık periyotta fazladan 150 milyon metreküp su gerekiyor. İstanbul sünger gibi ve gidişat iyi değil" açıklamasını yaptı.