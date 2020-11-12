SON DAKİKA... İstanbul'da skandal! CHP'li belediye parkında PKK sembolleri

"BUNUN İLK MECLİSTE TARTIŞILMASINI İSTİYORUZ"

Tepkili vatandaşlardan Naser Serbest ise yaptığı son dakika değerlendirmesinde "Burası Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan park. Nasıl iyi mi böyle? Bunun ilk mecliste tartışılmasını istiyoruz. Bu ve bunun gibi gelecekte kimsenin çocuklarımıza algı oluşturması izin vermeyiz. Gerekirse hukuki işlem başlatacağız. Bunun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.