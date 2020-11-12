SON DAKİKA... İstanbul'da skandal! CHP'li belediye parkında PKK sembolleri

İstanbul'dan gelen son dakika haberi içerdiği görüntüler nedeniyle görenleri hem hayrete düşürdü hem de büyük tepki çekti. İstanbul'da CHP'li belediyelerden olan Küçükçekmece Belediyesi yaptığı oyun parkında terör örgütü sembolleri kullanınca vatandaş adeta çileden çıktı. 2 gün önce tamamlanan parkın yapım çalışmalarının bittiğini de sosyal medyada ilan edecen CHP'li Küçükçekmece Belediyesi terör sembolleri içeren parka insanları davet etti! Gerçek ortaya çıktığında ise adeta yer yerinden oynadı. İşte Küçükçekmece'den gelen son dakika görüntüleri ve haberin ayrıntıları;
SON DAKİKA HABERİ CHP'Lİ BELEDİYE ÇOCUK PARKINDA TERÖR SEMBOLLERİ KULLANDI!
Küçükçekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmasını 2 gün önce tamamladı. Vatandaşların kullanımına açılan park ise görenleri şaşkına çevirdi.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması terör örgütü PKK ve marjinal sol örgütlerinin simgesini andırdığı görüldü. Küçükçekmece Belediyesi tarafından skandal çalışma sonrası Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar adeta isyan etti.
BURAYI HANGİ EŞ BAŞKAN YÖNETİYOR?
İstanbul'un göbeğindeki bu rezalete tepki gösteren vatandaşlardan olan Sinan Ergün, "Küçükçekmece Belediyesi'nin yapmış olduğu park! Belediyeyi hangi eş başkanınız yönetiyor? HDP'ye diyet borcunuzu bu şekilde mi ödüyorsunuz? Yüzlerce şehit vermiş bir ilçenin sakini olarak bakanlığımızdan konunun detaylıca araştırılmasını istiyorum" dedi.
"BUNUN İLK MECLİSTE TARTIŞILMASINI İSTİYORUZ"
Tepkili vatandaşlardan Naser Serbest ise yaptığı son dakika değerlendirmesinde "Burası Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan park. Nasıl iyi mi böyle? Bunun ilk mecliste tartışılmasını istiyoruz. Bu ve bunun gibi gelecekte kimsenin çocuklarımıza algı oluşturması izin vermeyiz. Gerekirse hukuki işlem başlatacağız. Bunun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
TERÖR SEMBOLLERİ PARKLARIMIZA KADAR GETİRİLDİ
Selamettin Erdem isimli vatandaş ise "Küçükçekmece Belediyesi, park ve bahçeleri boyamış. PKK, PYD paçavraları ve sembolleri ile donatmış. Bundan hesap sorulmayacak mı?" diyerek dert yandı.
SORUŞTURMA AÇILDI VE TEPKİLERİN ARDINDAN KALDIRILDI!
Edinilen son dakika bilgisine göre artan şikayetler üzerine Küçükçekmece Kaymakamlığı tadilat sonrası ortaya çıkan skandal görüntü sonrasında verdiği talimatla PKK/PYD terör örgütlerinin ve marjinal sol örgütlerin sembolünü parktan kaldırttı.
İşte vatandaşın tepkisini çeken ve benzerliği ile dikkat çeken PKK paçavrası: