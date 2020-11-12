Son dakika: Kırmızı listedeki bir terörist daha öldürüldü

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, TSK'nın başarılı operasyonu ile öldürüldü. Konuya dair açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Twitter'dan yapıldı.
SOYLU DUYURDU: KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin.
Kırmızı listeye bir çizik daha... 📝— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 12, 2020
Sözde Tunceli Saha Sorumlusu
Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...
Tebrikler Kahramanlar
Allah sizi muhafaza etsin 🤲