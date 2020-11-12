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Son dakika: Kırmızı listedeki bir terörist daha öldürüldü

Son dakika! , PKK'nın Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in öldürüldüğünü duyurdu. Sürgeç, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alıyordu. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 12.11.2020 15:15 Son Güncelleme: 12.11.2020 15:28 ABONE OL
Son dakika: Kırmızı listedeki bir terörist daha öldürüldü

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, TSK'nın başarılı operasyonu ile öldürüldü. Konuya dair açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Twitter'dan yapıldı.

SOYLU DUYURDU: KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin.

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Son dakika: Kırmızı listedeki bir terörist daha öldürüldü
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