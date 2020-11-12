Son dakika: İstanbul'daki PKK sembollü parka soruşturma açıldı!

BURAYI HDP EŞ BAŞKANLARI MI YÖNETİYOR?

İstanbul'un göbeğindeki bu rezalete tepki gösteren vatandaşlardan olan Sinan Ergün, "Küçükçekmece Belediyesi'nin yapmış olduğu park! Belediyeyi hangi eş başkanınız yönetiyor? HDP'ye diyet borcunuzu bu şekilde mi ödüyorsunuz? Yüzlerce şehit vermiş bir ilçenin sakini olarak bakanlığımızdan konunun detaylıca araştırılmasını istiyorum" dedi.

"BUNUN İLK MECLİSTE TARTIŞILMASINI İSTİYORUZ"

Tepkili vatandaşlardan Naser Serbest ise yaptığı son dakika değerlendirmesinde "Burası Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan park. Nasıl iyi mi böyle? Bunun ilk mecliste tartışılmasını istiyoruz. Bu ve bunun gibi gelecekte kimsenin çocuklarımıza algı oluşturması izin vermeyiz. Gerekirse hukuki işlem başlatacağız. Bunun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.