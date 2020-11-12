Son dakika: İstanbul'daki PKK sembollü parka soruşturma açıldı!

Son dakika haberi... CHP'li Küçükçekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nı yeniledi. Yenilenen park PKK ve YPG terör örgütlerinin simgeleriyle donatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt sembolleriyle bezenen parkta yapılan yenileme çalışması hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında re'sen soruşturma başlattı.
SON DAKİKA SORUŞTURMA AÇILDI
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı çocuk parkında terör örgütü PKK ve YPG'nin sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu. Küçükçekmece Belediyesi'nin sözde yenilediği çocuk parkındaki PKK sembollerinin fotoğrafları çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nda yapılan yenileme çalışmasıyla ilgili 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı..
TERÖR BAĞLANTILARI İNCELENİYOR
Savcılık, Küçükçekmece'deki parkın tasarım projesini sunan ve onaylayan kişilerin açık kimliklerinin tespit edilmesi için İstanbul TEM Şube'ye talimat verdi. Parkın yapımında yer alan isimlerin terör bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, parkta incelemelerde bulundu. Parkın fotoğrafları oluşturulan soruşturma dosyasına eklendi.
PKK SİMGESİNİ ANDIRIYOR
Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması terör örgütü PKK ve marjinal sol örgütlerinin simgesini andırdığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesabından 3 gün önce parkın yenileneceğine dair bir de paylaşımda bulundu. Paylaşımda vatandaşlar yenileme çalışması yapılan parka davet edildi.
SKANDAL HABERİN AYRINTILARI;
Küçükçekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmasını 2 gün önce tamamladı. Vatandaşların kullanımına açılan park ise görenleri şaşkına çevirdi.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması terör örgütü PKK ve marjinal sol örgütlerinin simgesini andırdığı görüldü. Küçükçekmece Belediyesi tarafından skandal çalışma sonrası Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar adeta isyan etti.
BURAYI HDP EŞ BAŞKANLARI MI YÖNETİYOR?
İstanbul'un göbeğindeki bu rezalete tepki gösteren vatandaşlardan olan Sinan Ergün, "Küçükçekmece Belediyesi'nin yapmış olduğu park! Belediyeyi hangi eş başkanınız yönetiyor? HDP'ye diyet borcunuzu bu şekilde mi ödüyorsunuz? Yüzlerce şehit vermiş bir ilçenin sakini olarak bakanlığımızdan konunun detaylıca araştırılmasını istiyorum" dedi.
"BUNUN İLK MECLİSTE TARTIŞILMASINI İSTİYORUZ"
Tepkili vatandaşlardan Naser Serbest ise yaptığı son dakika değerlendirmesinde "Burası Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan park. Nasıl iyi mi böyle? Bunun ilk mecliste tartışılmasını istiyoruz. Bu ve bunun gibi gelecekte kimsenin çocuklarımıza algı oluşturması izin vermeyiz. Gerekirse hukuki işlem başlatacağız. Bunun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
TERÖR SEMBOLLERİ PARKLARIMIZA KADAR GETİRİLDİ
Selamettin Erdem isimli vatandaş ise "Küçükçekmece Belediyesi, park ve bahçeleri boyamış. PKK, PYD paçavraları ve sembolleri ile donatmış. Bundan hesap sorulmayacak mı?" diyerek dert yandı.
SORUŞTURMA AÇILDI VE TEPKİLERİN ARDINDAN KALDIRILDI!
Edinilen son dakika bilgisine göre artan şikayetler üzerine Küçükçekmece Kaymakamlığı tadilat sonrası ortaya çıkan skandal görüntü sonrasında verdiği talimatla PKK/PYD terör örgütlerinin ve marjinal sol örgütlerin sembolünü parktan kaldırttı.
İşte vatandaşın tepkisini çeken ve benzerliği ile dikkat çeken PKK paçavrasına ait sembol: