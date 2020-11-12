Son dakika: Rezerv müjdesi! "Taşı, toprağı altın köy"de heyecan büyük

"Koza Madencilik uzun zamandır burada çalışmalarını yürütüyor ve artık son aşamaya geldi. Burada ciddi bir altın rezervi tespit edildi ve bununla ilgili planlamalar devam ediyor. Şu ana kadar kanıtlanmış olan rezervin ciddi miktarda artırılmasıyla ilgili bir potansiyel ortada ve bununla ilgili de firma yetkilileri çalışıyor. Bu gerçekleştiğinde yöremize ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacak."