SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! 11 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları kaç oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 11 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 11 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 11 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı | Video

11 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 145.989

HASTA SAYISI: 2.693

VEFAT SAYISI: 86

İYİLEŞEN SAYISI: 2.112

VİRÜSÜ ANCAK BİRLİKTE YENEBİLİRİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 146.198

HASTA SAYISI: 2.529

VEFAT SAYISI: 87

İYİLEŞEN SAYISI: 2.215

AĞIR HASTA SAYIMIZ 3.000'İ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın