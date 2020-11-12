Türkiye toprağa koştu

MilliAğaçlandırma Günü kapsamında dün saat 11.11'de eşzamanlı olarak 81 ilde düzenlenen programlarda 11 milyon fidan toprakla buluştu. Vatandaşların, öğrencilerin, çevre derneklerinin, STK'ların fidan dikim programına ilgisi büyüktü.Yüzde 68'i ormanlarla kaplı Muğla'da Vali Orhan Tavlı'nın katılımı ile Menteşe Düzeyn mevkiinde gerçekleştirilen ağaç dikme töreninde fidanlar toprak ile buluştu. 13 ilçede 10 bin 650 fidan dikildi.Sivas'ta il merkezi ve 16 ilçe başta olmak üzere 30 farklı noktada 1 milyon fidan dikildi. Yabancı uyruklu öğrenciler de ayyıldızlı balonların konulduğu noktalarda fidan dikimine katıldı.Eski TOKİ mevkiinde 2 bin 500 fidan dikildi. İl genelinde 24 bin 850 fidan toprakla buluştu.Kepez ilçesi Varsak Kirişçiler mevkiinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Vali Ersin Yazıcı, "'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' düsturuyla hareket eden bir medeniyetiz" dedi.Farklı noktalarda 238 bin fidan dikildi. Vali Osman Bilgin, Kadıköy köyündeki programda, 6 noktada 126 hektar alanın ağaçlandırıldığını söyledi.13 noktada 14 bin 200 fidan dikildi.SABAH