Türkiye toprağa koştu

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Ağaçlandırma Günü kapsamında dün saat 11.11'de eşzamanlı olarak 81 ilde düzenlenen programlarda 11 milyon fidan toprakla buluştu. Vatandaşların, öğrencilerin, çevre derneklerinin, STK'ların fidan dikim programına ilgisi büyüktü.
Muğla:
Yüzde 68'i ormanlarla kaplı Muğla'da Vali Orhan Tavlı'nın katılımı ile Menteşe Düzeyn mevkiinde gerçekleştirilen ağaç dikme töreninde fidanlar toprak ile buluştu. 13 ilçede 10 bin 650 fidan dikildi.
Sivas:
Sivas'ta il merkezi ve 16 ilçe başta olmak üzere 30 farklı noktada 1 milyon fidan dikildi. Yabancı uyruklu öğrenciler de ayyıldızlı balonların konulduğu noktalarda fidan dikimine katıldı.
Van:
Eski TOKİ mevkiinde 2 bin 500 fidan dikildi. İl genelinde 24 bin 850 fidan toprakla buluştu.
Antalya:
Kepez ilçesi Varsak Kirişçiler mevkiinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Vali Ersin Yazıcı, "'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' düsturuyla hareket eden bir medeniyetiz" dedi.
Kırklareli:
Farklı noktalarda 238 bin fidan dikildi. Vali Osman Bilgin, Kadıköy köyündeki programda, 6 noktada 126 hektar alanın ağaçlandırıldığını söyledi.
Edirne:
13 noktada 14 bin 200 fidan dikildi.
Murat KARAMAN- Ali ALTUNTAS-Mehmet BONCUK Özgür ÖZDEMİR-Mehmet YILDIRIM-Suat SALGINAbbas ÇAKAR-Şaban YILMAZ/
SABAH