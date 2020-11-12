Zaferiın kazanılmasında Türkiye’nin desteği büyük

AzerbaycanCumhurbaşkanı İlham Aliyev dün hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti. Aliyev, "Bu bayram bizde olduğu gibi kardeş Türkiye'de de kutlanıyor. Çünkü tek millet, iki devletiz. Bugünler için de aziz kardeşim Erdoğan'a teşekkürlerimi ilettim. Bu zaferde Türkiye'nin siyasi ve manevi desteği büyük rol oynadı. Kardeşimin söylediği 'Azerbaycan yalnız değil, Türkiye yanında' sözleri müdahale girişimlerini altüst etti" dedi. Aliyev, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise "2. Karabağ Savaşı Azerbaycan'ın şanlı zaferi olarak tarihe geçecek" dedi.