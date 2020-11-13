Acılar ilk günkü gibi

Düzce'de 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 21 yıl geçti. 845 kişinin öldüğü, 13 bin binanın yıkıldığı depremin yıldönümü nedeniyle Kaynaşlı'da mevlit okutuldu, anma töreni düzenlendi. Yakınlarını kaybedenler ise mezarlıklarda kayıpları için dualar etti.Depremde babam ile abimi kaybettim. Onlar bizim içimizde yaşıyor. Hâlâ yaşıyorlar gibi. İzmir'deki depreme bakamadım, orada da kızım yaşıyor.İkisi üçüncü gün bulundu. İkisi bir yerdeydi. Amca çocuklarıydı. Biri bekârdı, birisi evliydi. O zamanki belediye reisinin binasının altında bulundular. Benim yeğenlerimdi.Tedavimin yapılması için Ankara'ya götürüldüm. Gazeteciler bana nasıl olduğumu soruyorlardı. 'Beni bırakın Kaynaşlı yok oldu' dedim.Onları özlememek elde değil. Tabii ki özlüyoruz.Babamın çay ocağının tam karşısında tüp bayisi vardı. Depremle birlikte orası da yanmaya başlayınca tüpler patladı. 2 gün boyunca babama ulaşamadık. Hayatını kaybetmişti.DÜZCE depreminde bir bacağını ve 17 yaşındaki oğlunu kaybeden Burhan Şen ile enkaz altındaki cansız bedenine 46 gün sonra ulaşılan 14 yaşındaki Şahin Canazlar'ın ailesi, evlat acısını yüreğinde taşıyor. Burhan Şen, "Depremi yaşadım ve üzerinden 21 yıl geçti. En son İzmir'de yaşanan depremde enkaz altında kalanların acısını hissettim" diyerek duygularını dile getirdi.İZMİR'IN Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek (3), kardeşleri Elzem (10) ve Ezel (10) Perinçek ile anneleri Seher Dereli Perinçek (38), taburcu edildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi.Ceyhan TORLAK