Annenin evlat çığlığı! 3 yıldır kayıp oğlu için gözyaşı döküyor

Gaziosmanpaşa'da yaşayan 4 çocuklu Alagöz ailesi, 2018 yılında sabaha karşı evden çıkarak bir araba binip giden çocuklarını bulmak için başvurmadıkları yer kalmadı. 3 yıldır çocuklarından bir haber alamayan anne Gülten ve baba İsmet Alagöz, çocuklarının bulunması için yardım bekliyor. Yıllardır evladından haber alamayan ve her gün kapı çaldığı zaman oğlunun geldiği umuduyla kapıyı açan anne Gülten Alagöz, "oğlumun dirisi olmazsa ölüsünü istiyorum. Artık bir mezarı olsun, her gün gidip duasını okuyayım. Şimdi hiçbir şey yok elimiz kolumuz bağlı. Her yere başvurduk 3 yıldır bir sonuç bir haber çıkmadı. Allah rızası için bir yardım istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Sözlerine devam eden anne Gülten Alagöz, "Oğlum şuan ne halde bilmiyorum. Hayattaysa aç mı, tok mu hiç bilmiyorum. 4 çocuğum var ama Mikail'im yanımda değil. Bir anneyim ben, Allah rızası için bana yardım edin. Ölü yada diri haberini alsam duysam, 3 yıldır ben de yaşayan bir ölü gibiyim. Hergün Mikail'in eşyalarını kokluyorum, fotoğrafına bakıyorum. Allah rızası için bir yardım istiyorum" diyerek bir umutla beklediğini belirtti.

Gitmediği savcılık, emniyet kalmadığını belirten baba İsmet Alagöz, "oğlumu sabaha karşı gelip götürdüler, arabaya bindi gitti. 3 sene oldu bir haber alamadık. Umarım, umut ediyorum bir haber alacağız" dedi.