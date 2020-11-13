Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi? 14-15 Kasım İstanbul ve diğer illerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri... Artan koronavirüs vaka sayılarına bağlı olarak tedbirler de sıkı tutuluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bir dizi yeni karar alındığı duyuruldu ve bunlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, 65 üzeri vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkması yasaklandı. Vatandaşların yoğun olduğu açık alanlarda, meydanlarda ise sigara içilmesi kısıtlandı.
Bu noktada, İstanbul ve diğer illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Vatandaşlar, '14-15 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Bakan Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşünülmediği ifade edilmişti. Peki, 14-15 Kasım 2020 bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi?
Detaylar şu şekilde;
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Sağlık Bakanı Koca daha önce Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi. Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Genel bir yasak ile ilgili açıklama yapmadı.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Bakan Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.' demişti.
81 İLDE 65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.
Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.
Bu doğrultuda valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.
Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.