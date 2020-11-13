Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi? 14-15 Kasım İstanbul ve diğer illerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri... Artan koronavirüs vaka sayılarına bağlı olarak tedbirler de sıkı tutuluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bir dizi yeni karar alındığı duyuruldu ve bunlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, 65 üzeri vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkması yasaklandı. Vatandaşların yoğun olduğu açık alanlarda, meydanlarda ise sigara içilmesi kısıtlandı.

SON DAKİKA... HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu noktada, İstanbul ve diğer illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Vatandaşlar, '14-15 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Bakan Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşünülmediği ifade edilmişti. Peki, 14-15 Kasım 2020 bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi?

Detaylar şu şekilde;