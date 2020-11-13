Cadde ve sokaklardaki siğara yasağına sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için yayınladığı genelge Bağcılar'da sıkı bir şekilde uygulanıyor. 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, ilçede Bağcılar Meydan, Güneşli Meydan, Marmara Caddesi, Kirazlı Caddesi, Menderes Caddesi, Çarşı Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi ve Eski Pazar Caddesi sigara kullanımının yasak olduğu alanlar olarak ilan edildi. Sigara yasağının olacağı adreslerin belirlenmesinin ardından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın katılımıyla ekipler, denetim için harekete geçti.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAZILDI

Ekipler, bu 7 noktada sabah erken saatlerden itibaren maske, HES kodu uygulamasının yanında sigara yasağını da denetledi. Uygulamanın Çarşı Caddesi'ndeki ayağına Kaymakam Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ da katıldı. Yetkililer, özellikle sigara içen olup olmadığını kontrol etti. Kurallara uymayanlara uyarı yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı. Denetimlerden memnun olanlar kadar şikayet edenler de oldu. Uygulamaların sıkı bir şekilde sürdüğünü belirten Kaymakam Eldivan, "Bakanlığımızın talimatı gereği sigara içme yasağıyla ilgili uygulamalara başladık. Yasağa tabi olan yerlerde denetimleri 28 tane ekibimiz yerine getiriyor. Amacımız bu konuda duyarlılığı sağlamak. Bu tedbirlerin korona virüsle mücadelede başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

"MUTLAKA GEREKLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Konuyla ilgili konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Maske takma zorunluluğundan sonra yeni bir uygulama ile beraberiz. Burada trafiğe kapalı caddemizde maske ve HES kodu ile birlikte bir de sigara içme yasağı getirildi. Mutlaka gerekli olduğuna inanıyorum. Çünkü sigara içen bir insan aynı zamanda maskeyi de çıkarmış oluyor. Burası da şehrin en kalabalık yerlerinden bir tanesi. Bu tip yerlerde özellikle kişilerin kurallara uyması çok önemli. Sadece kendini etkilemiyor. Çevreyi de komşuları da etkiliyor. Bu açıdan çok çok önemli. Bazı hatalar vardır. İnsanın kendisini bağlar, bazı hatalar da vardır toplumu ilgilendirir. Bu maske ve sigara olayındaki hatalar da toplumu ilgilendirir. Ama her geçen gün bunun daha da bilinçlendiğini görüyoruz. İnşallah hep beraber mücadele ile bu işi aşacağımızı inanıyorum. Ve insanlarımız da rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceklerdir" dedi.