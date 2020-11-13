Denizli'de tarihi eser operasyonu! 74 parça ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



74 TARİHİ ESER



Bu sabah saatlerinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. İş yerinin depo bölümünde yapılan aramalarda, 67 sikke, küpe ve yüzük gibi objelerden oluşan 74 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.