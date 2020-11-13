O savcıya 1 yıl 6 ay! Hapis cezası verildi

AŞAĞILAYICI PAYLAŞIMLAR



Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden dini değerler ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yapan 'Kâfir Profesör (@kafir_prof)' isimli hesabın sahibi Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H.'nin (Ekrem Hocaoğlu) olduğu anlaşılınca 2019 yılı kasım ayında açığa alındı. Hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Kâfir Profesör (@kafir_prof)' isimli hesaptan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışiişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir milletvekili Hamza Dağ ile Oğuzhan Sürmeli'ye dini değerlere gerekse de devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı paylaşımlar yapılıyordu. Şikayet üzerine Kâfir Profesör hesabı takibe alınıp kim tarafından kullanıldığı araştırıldı.



SAVCI ACIĞA ALINDI



Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç içerikli paylaşımların yapıldığı Kâfir Profesör isimli hesabın tweetleri attığı ID'sine ulaştı. Tweetlerin bir cep telefonu üzerinden atıldığı anlaşıldı. Bu cep telefonunun kime ait olduğu araştırıldığında ise şok bir gerçek ile karşılaşıldı. Cep telefonu Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H. üzerine kayıtlı dı. Gelişmelerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Twitter paylaşımlarının yapıldığı şüpheli tarafından kullanılan bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital eşyalara Antalya 4' Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile el konuldu.



CEZALANDIRDI



Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık katılmazken avukatı hazır bulundu. Şikayetçi sıfatıyla davacı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde Milli Emlak Daire Başkanı olarak görev yapan Oğuzhan Sürmeli'nin avukatı Aziz Çetin ile 27'inci Dönem İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın vekili Gökay Yetim de duruşmada yer aldı. Sanık avukatı, müvekkilinin Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Görevinin devamı sırasında 300 kişilik emlak ve konut şebekesini çökertmiştir. Yargılamaya konu isnatlar bu şebeke üyelerinin kendisine atmış olduğu iftiralardır" dedi.



MAHKEME KARARI AÇIKLADI



Mahkeme, E.H.'yi 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunda beraat ettirirken, Antalya Milli Emlak Müdürü Oğuzhan Sürmeli'ye hakaretten 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 9 bin 700 TL para cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hamza Dağ'a yönelik 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan E.H.'yi 12 bin 940 TL, Süleyman Soylu'ya yönelik 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 12.940 TL adli para cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, E.H.'yi 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.