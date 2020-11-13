HAYIRLI CUMALAR! Yeni ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın! 13 Kasım 2020 Kısa, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sözleri burada

Hayırlı Cumalar! İslam âlemi, mübarek bir Cuma gününe daha sağlık ve huzur içerisinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajı göndererek onların da bu hissiyatı paylaşmasını istiyor. Bu noktada, günün ilk ışıklarından itibaren 13 Kasım 2020 kısa, uzun, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres yine sabah.com.tr!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 13 KASIM 2020: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!