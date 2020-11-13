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Başkanvekili Yılmaz’dan Kavala yazısı açıklaması! "Rutin uygulama"

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (), Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiği iş insanı yargılamasına yönelik tüm evrakları, İstanbul Adli Yargı Komisyonu’ndan istediğine ilişkin bir evrak gündeme bomba gibi düştü. HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, yazılı bir açıklamada bulundu. Sosyal medyanın gündemini meşgul eden evrakın tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, ‘Genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur ve bu niteliği gereği çalışmaları kapsamında 2019 yılında gerçekleşen ilke kararı hükümlerinin bir gereğidir’ açıklamasında bulundu.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:03 Son Güncelleme: 13.11.2020 16:22 ABONE OL
HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kavala yazısı açıklaması! Rutin uygulama

KAFA KARIŞIKLIĞINA YOL AÇTI

Yılmaz yaptığı açıklamada, HSK Genel Sekreterliği'nce terfi çalışmalarında değerlendirilmek için ilgili Adalet Komisyonu Başkanlıklarından istenen bilgi yazısının 'kafa karışıklığına' yol açtığını vurguladı. Hatalı değerlendirmeleri gidermek adına açıklama yapmak zorunluluğunun doğduğunu söyleyen Yılmaz yazılı açıklamasında şunları söyledi:



'UYGULAMA RUTİN'

"Hakim ve Savcılar (bir yılda üç dönem olmak üzere) her iki yılda bir derece yükselme incelemesi ile birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma incelemesine tabi tutulurlar. Bu incelemelerde nelerin göz önüne alınacağı, hem 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda hem de bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve ilke kararları ile belirlenerek resmi gazetede ilan edilip kamuoyuna duyurulmuştur.

YARGI REFORMUNA UYUM VURGULANDI

5 Temmuz 2017'de yayımlanan derece yükselen ve birinci sınıfa ayrılmaya ilişkin ilke kararlarına; Yargı Reformu Takviminde belirlenip açıklanan ilkeler doğrultusunda 4 Aralık 2019 tarihli HSK Genel Kurul kararı ile 'Yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkeleri temelinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri dikkate alınarak, üç yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu başarı dereceleri tespit edilir.' hükmü eklenmiştir.

'İHLALE KONU HUSUS DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR'

Bu ilke kararı 2020 yılı Nisan ayı terfi çalışmalarından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu hüküm uyarınca AİHM tarafından verilen tüm kararlar ilgili yargı yerlerinden istenilmekte, ihlal kararlarına sebep olan tüm belgeler toplanıp terfi kararının nihai sonucunu verecek HSK 2. Dairesi'nin gündeminde değerlendirilmektedir. İhlale konu husus ceza davası olabileceği gibi, aile hukukuna ilişkin veya özellikle çokça rastlandığı üzere kadastro uyuşmazlıklarına, veya özel hukuk alanına ilişkin olabilmektedir."

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HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kavala yazısı açıklaması! "Rutin uygulama"
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