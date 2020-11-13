HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kavala yazısı açıklaması! "Rutin uygulama"

KAFA KARIŞIKLIĞINA YOL AÇTI



Yılmaz yaptığı açıklamada, HSK Genel Sekreterliği'nce terfi çalışmalarında değerlendirilmek için ilgili Adalet Komisyonu Başkanlıklarından istenen bilgi yazısının 'kafa karışıklığına' yol açtığını vurguladı. Hatalı değerlendirmeleri gidermek adına açıklama yapmak zorunluluğunun doğduğunu söyleyen Yılmaz yazılı açıklamasında şunları söyledi:







'UYGULAMA RUTİN'



"Hakim ve Savcılar (bir yılda üç dönem olmak üzere) her iki yılda bir derece yükselme incelemesi ile birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma incelemesine tabi tutulurlar. Bu incelemelerde nelerin göz önüne alınacağı, hem 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda hem de bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve ilke kararları ile belirlenerek resmi gazetede ilan edilip kamuoyuna duyurulmuştur.



YARGI REFORMUNA UYUM VURGULANDI



5 Temmuz 2017'de yayımlanan derece yükselen ve birinci sınıfa ayrılmaya ilişkin ilke kararlarına; Yargı Reformu Takviminde belirlenip açıklanan ilkeler doğrultusunda 4 Aralık 2019 tarihli HSK Genel Kurul kararı ile 'Yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkeleri temelinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri dikkate alınarak, üç yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu başarı dereceleri tespit edilir.' hükmü eklenmiştir.



'İHLALE KONU HUSUS DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR'



Bu ilke kararı 2020 yılı Nisan ayı terfi çalışmalarından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu hüküm uyarınca AİHM tarafından verilen tüm kararlar ilgili yargı yerlerinden istenilmekte, ihlal kararlarına sebep olan tüm belgeler toplanıp terfi kararının nihai sonucunu verecek HSK 2. Dairesi'nin gündeminde değerlendirilmektedir. İhlale konu husus ceza davası olabileceği gibi, aile hukukuna ilişkin veya özellikle çokça rastlandığı üzere kadastro uyuşmazlıklarına, veya özel hukuk alanına ilişkin olabilmektedir."

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