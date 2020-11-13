İBB’den kültür faşizmi: 200 bin kitabı falçatalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş'nin önceki dönem çıkardığı kitapların künye sayfalarını falçata ve matbaa giyotiniyle koparttı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB Meclis gündeminde künyelerin yırtılması ve geçmişe dair kitaplara emek verenlerin hafızalardan silinmesi için yapılan bu faşist uygulamaya tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Arısoy, "200 bin kitabın künye sayfasını falçata ve matbaa giyotiniyle kopartmak! Geçmişin izlerini silmek isteyen İBB yönetimi; bir kültür mirasına ve okuyuculara saygısızlık yapmıştır. Bir kitapsever olarak çok üzgünüm ve bu kıyımı İBB Meclisi'nde de gündeme getirdim" dedi.

"SANSÜR POLİTİKASI BENİMSEDİĞİNİ GÖRENLER BUNDAN SONRA SİZE VE SÖZLERİNİZE GÜVENEBİLİRLER Mİ?"

Arısoy, İBB Meclis konuşmasında yönetime şöyle seslendi: "Kitapların sayfalarını koparmak her şeyden önce size emanet edilen kültür mirasına saygısızlık anlamına gelmiyor mu? Tarihi kendinizde başlatmak size bu mirası bırakanların onca emeklerini, katkılarını yok saymak, kadirşinaslıkla bağdaşır mı? Künye sayfalarını falçata ve matbaa giyotini ile kopararak medeniyet ve hoşgörü değerlerini yaşayacağına gerçekten inanıyor musunuz? Önceki yönetimin izini, başarılarını silmek ve hakikati saklamak üzere bir sansür politikası benimsediğini görenler bundan sonra size ve sözlerinize güvenebilirler mi?

"NUTUĞU DA KOPARABİLİR MİSİNİZ?"

Kitaplarla birlikte gönderdiğiniz Nutuk kitabının da künye sayfalarını koparmayı düşünebilir misiniz? Sizden sonra gelenler bu kitaptan isminizi çıkarsalardı ne hissederdiniz? Okuyucuların kimlik bilgilerini aramayacağını düşünmek onları hafife almak değil midir? Sayfaların koparılmış olduğunu fark eden her okuyucunun hafızasında 'iz silelim' derken kötü iz bırakan yönetici olarak kalma ihtimali dikkate aldınız mı? Bu kitapları, katalog, indeks ve arşive girmek isteyenler, referans göstermek, atıf yapma ihtiyacı duyanların ne yapması gerektiğini düşündünüz mü? Basın kanuna göre künyeleri yok edilen her eser için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahakkuk edilecek cezanın miktarını hesapladığınız mı?"