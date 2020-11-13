İYİ Partili vekilin iddialarına Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un oksijen bittiği için entübe durumunda bulunan 8 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları Konya İl Sağlık Müdürlüğünce yalanlandı.

Sağlık Müdürlüğü iddia edilen zamanlarda hastanede 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini vefatlarının iddia edildiği gibi oksijen gazı ile ilişkili olmadığını belirtti.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 19 Temmuz 2020 tarihinde Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oksijen sisteminde oksijen bittiği için entübe durumda olan 8 Covid-19 hastasının vefat ettiği yönündeki iddiaları Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlandı. Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Oksijen taşıyan tankerin söz konusu tarihte saat 22.00 sıralarında gelmesi beklenirken, Cihanbeyli ilçesi civarında arızalanarak geciktiği doğrudur. Aracın sürücüsünden alınan bilgi üzerine, tedbir alınarak, aynı binada mevcut bulunan yedek tüplere ilave olarak, hastanenin diğer binalarından getirilen tüplerle takviye yapılmış ve hastanede gece boyunca herhangi bir basınç düşüşü olmamıştır. İddia edildiği gibi gece boyunca oksijen kesintisi yaşanmamış ve tankerin ulaşmasını takiben, 20 Temmuz sabah saat 07.30 civarında hastanenin oksijen tankı dolu olarak yeniden devreye alınmıştır."

"HASTANEDE 2 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETMİŞTİR"

Açıklamanın devamında, "Bu süre zarfında hastanemizde vefat eden iki hastamız olmuştur. Her iki hastamızın da Covid-19 enfeksiyonu sebebiyle 3. basamak yoğun bakımda yatmakta ve durumları ağır olan hastalardır. İddialar üzerine, anestezi ve reanimasyon uzmanları ve yoğun bakım uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyeti tarafından yapılan inceleme sonucunda her iki hastanın da Covid-19 enfeksiyonu, kronik hastalıkları ve gelişen ağır respiratuar distres tablosuna bağlı olarak vefat etmiş oldukları, vefatlarının iddia edildiği üzere oksijen gazı ile ilişkili olmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak ilgili tarihte alınan tedbirlerle oksijen sisteminde hiçbir aksaklığa meydan verilmemiştir. İddialar tamamen mesnetsizdir." denildi.