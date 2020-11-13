Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un yayılımını önlemek için kentte trafiğe kapalı cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Bu kapsamda, Bağcılar ve Güneşli meydanı ile Marmara, Kirazlı Menderes, Çarşı, Ahmet Kabaklı ve Eski Pazar caddelerinde sigara içilmesine yasak getirildi.