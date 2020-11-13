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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'da sigara yasağı denetimi yapıldı

Yeni alınan koronavirüs tedbirleri kararı kapsamında, olan yerlerde denetimler devam ediyor. 'da koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan 7 noktada 28 ekiple denetimler yapıldı. Bu kapsamda, Bağcılar ve Güneşli meydanı ile Marmara, Kirazlı Menderes, Çarşı, Ahmet Kabaklı ve Eski Pazar caddelerinde sigara içilmesine yasak getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:44 ABONE OL
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı

Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un yayılımını önlemek için kentte trafiğe kapalı cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Bu kapsamda, Bağcılar ve Güneşli meydanı ile Marmara, Kirazlı Menderes, Çarşı, Ahmet Kabaklı ve Eski Pazar caddelerinde sigara içilmesine yasak getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı

Sigara yasağının olacağı adreslerin belirlenmesinin ardından Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın öncülüğündeki denetim ekibi harekete geçti.

Zabıta ve polislerin yer aldığı ekipler, bu 7 noktada sabah erken saatlerden itibaren maske, HES kodu uygulaması ve sigara yasağını da denetlemeye başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı

Uygulamanın Çarşı Caddesi'ndeki kısmına Kaymakam Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ da katıldı. Yetkililer, özellikle sigara içen olup olmadığını kontrol etti. Kurallara uymayanlara uyarı yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı

Uygulamaların sıkı bir şekilde sürdüğünü belirten Kaymakam Mustafa Eldivan, "Bakanlığımızın talimatı gereği sigara içme yasağıyla ilgili uygulamalara başladık. Yasağa tabi olan yerlerde denetimleri 28 ekibimiz yerine getiriyor. Amacımız bu konuda duyarlılığı sağlamak. Bu tedbirlerin koronavirüsle mücadelede başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı

Yasağın gerekli olduğunu belirten Başkan Çağırıcı ise, "Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde özellikle vatandaşların kurallara uyması çok çok önemli. Çünkü sigara içenler sadece kendini etkilemiyor çevreyi de etkiliyor. Maske ve sigara olayındaki hatalar da herkesi ilgilendirir. İnşallah hep birlikte yürüteceğimiz mücadeleyle bu işi aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı
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