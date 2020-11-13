Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Gürsel Tekin'den corona virüse yakalandı

'li 'den corona virüse yakalandı

İstanbul Milletvekili koronavirüse yakalandı. Corona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıklayan Tekin, sağlık durumu ile yakından ilgilenen 'ya teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:14 Son Güncelleme: 13.11.2020 16:17 ABONE OL
CHP'li Gürsel Tekin'den corona virüse yakalandı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da durumuyla yakından ilgilendiği için teşekkür etti.

BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR!

Tekin, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Son dakika: CHP art arda istifalar ile sarsıldı! Gürsel Tekin'den partisine zehir zemberek sözler...

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Gürsel Tekin'den corona virüse yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA