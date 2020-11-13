Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a Berlin'de dev protesto

"YAKILMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ"

Berlin İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, "Rasmus Paludan, bugün Arap Müslümanların yoğun olduğu Neukölln'de etkinlik yapmak istedi. Polis kendisine Kur'an-ı Kerim yakarsa hapis cezası alabileceğini bildirince kendisi de protesto edeceğini söylemişti. Bu gelişmeden dolayı Berlin'deki anti-faşist gruplar bir araya geldiler. Bizler de Müslüman olarak burada bulunarak eyleme destek verdik. Ama bize gelen haberlere göre İslam düşmanı Paludan alana da Berlin'e de gelemedi. Kuran-I Kerim'in yakılmasına asla izin vermeyiz. Zaten gelemezdi, kendisi Fransa'daydı. Almanya'ya geldiğinde karantina kuralları uygulanacaktı. Olaysız güzel bir protesto yapıldı" dedi.