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Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen 'a 'de dev 

Avrupa'da İslam düşmanlığı devam ediyor. Danimarkalı siyasetçi  Kur'an-ı Kerim yakmak isteyince 'de  edildi. Paludan'ın, Berlin'de göçmenlerin yoğun yaşadığı Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesi'nde gösteri yapacağının duyulması üzerine yüzlerce karşıt gösterici toplandı.

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Giriş Tarihi: 13.11.2020 22:21 Son Güncelleme: 13.11.2020 22:59 ABONE OL
Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a Berlin'de dev protesto

Göçmen karşıtlığı ile bilinen ve gösteriler düzenleyerek 'i yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri , Almanya'nın başkenti 'de edildi.

Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a Berlin'de dev protesto

Paludan'ın, 'de göçmenlerin yoğun yaşadığı Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesi'nde gösteri yapacağının duyulması üzerine yüzlerce karşıt gösterici toplandı.

Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a Berlin'de dev protesto

Almanya polisi de Paludan'ın belirttiği yer ve saatte ekip bulundurarak, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Irkçı provokatör Paludan ve yandaşları, Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı söz konusu bölgeye gelmedi.

Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a Berlin'de dev protesto

Gösteriye katılanlar, Almanca ve İngilizce "Nefret söylemine karşı koy" ve "Hoşgörü ve saygı" yazılı dövizler taşırken, pankartlar arasındaki "Sevgiyi ve barışı yay, nefreti değil" ifadesi dikkati çekti. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmalarını dinleyen göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.

Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a Berlin'de dev protesto

Öte yandan Alman basını, Paludan'ın Kovid-19 açısından riskli bölgeden ülkeye giriş yaptığından dolayı 'e geldiğinde karantinaya girmesi zorunluluğu bulunduğunu ve gösteriye katılamayacağını duyurdu.

Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a Berlin'de dev protesto

"YAKILMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ"

İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, ", bugün Arap Müslümanların yoğun olduğu Neukölln'de etkinlik yapmak istedi. Polis kendisine yakarsa hapis cezası alabileceğini bildirince kendisi de edeceğini söylemişti. Bu gelişmeden dolayı Berlin'deki anti-faşist gruplar bir araya geldiler. Bizler de Müslüman olarak burada bulunarak eyleme destek verdik. Ama bize gelen haberlere göre İslam düşmanı Paludan alana da Berlin'e de gelemedi. Kuran-I Kerim'in yakılmasına asla izin vermeyiz. Zaten gelemezdi, kendisi Fransa'daydı. Almanya'ya geldiğinde karantina kuralları uygulanacaktı. Olaysız güzel bir protesto yapıldı" dedi.

Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a Berlin'de dev protesto

ALMANYA SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Irkçı provokatör ekim ayı sonunda Almanya'nın başkenti 'de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesindeki Sonnenalle Caddesi'nde bir gösteri yapmak istemişti.

Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a Berlin'de dev protesto

Alman makamları, 27 Ekim'de Tegel Havalimanı'na gelen Paludan'a ülkeye giriş izini vermemişti.Öte yandan,Paludan'a, Belçika, Fransa ve İsveç de gösteri için izin vermemişti.

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Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Rasmus Paludan'a Berlin'de dev protesto
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