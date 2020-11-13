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: 'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi

Milli 'nca, 'de fiili silah atış eğitimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 11:37 Son Güncelleme: 13.11.2020 11:40 ABONE OL
MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz, Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyelilerimiz atışları başarılı şekilde gerçekleştirdi" denildi.

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MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi
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