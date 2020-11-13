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MSB, açıklarındaki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı

(MSB) açıklarındaki arama kurtarma çalışmalarına katıldığını sosyal medyadan duyurdu. MSB, paylaşımında, "TCG GEDİZ Fırkateynimiz; Libya açıklarında lastik bot içerisinde ve çevresinde acil yardıma ihtiyaç duyan çok fazla göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine yüksek süratle olay yerine intikal etmiş ve arama-kurtarma faaliyetine katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 21:14 Son Güncelleme: 13.11.2020 21:50 ABONE OL
MSB, Libya açıklarındaki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Libya açıklarındaki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

MSB, Libya açıklarındaki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı | Video

İŞTE O ANLAR

MSB bu çalışmayı sosyal medyadan duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) paylaşımında, "TCG GEDİZ Fırkateynimiz; Libya açıklarında lastik bot içerisinde ve çevresinde acil yardıma ihtiyaç duyan çok fazla göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine yüksek süratle olay yerine intikal etmiş ve arama-kurtarma faaliyetine katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

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MSB, Libya açıklarındaki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı
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