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'ta 'lı teröristlere ait 2 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

'ta terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınakta yaşam malzemesi bulundu.

MURAT YILDIRIM
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:57 ABONE OL
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait 2 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş'ta yapılan terör örgütü PKK'nın iki sğınağı imha edildi.

Muş Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulunarak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 7-8 Kasım'da merkeze bağlı Kayalısu köyü bölgelerinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, "Bu kapsamda düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait tespit edilen 2 sığınakta 4 dolu büyük tüp, 6 dolu küçük tüp, 3 set üstü gazlı ocak, gaz yağlı ısıtıcı, 3 adet 12 amperlik akü, 4 büyük pil, 2 adet battaniye, 6 şarj edilebilir pil, yaklaşık 2 kilogram büyük boy çivi ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Muş'ta PKK'lı teröristlere ait 2 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
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