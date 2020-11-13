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Öğretmenlere ihraç yargıdan döndü

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 13.11.2020 ABONE OL
Öğretmenlere ihraç yargıdan döndü
DİYARBAKIR HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret ettikleri için Eğitim-İş Sendikası'ndan ihraç edilen 7 öğretmenle ilgili karar yargıdan döndü. Ankara 21. İş Mahkemesi ihraç kararını iptal etti. 7 öğretmenin üyesi olduğu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nda örgütlü Hepimizin Sendikası Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim İş içindeki Türkiye karşıtı eğilim mahkûm oldu. Yargının altın değerindeki bu kararını, Diyarbakır'da PKK'ya isyan eden analara, PKK'nın katlettiği Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimize ve milletimize armağan ediyoruz" denildi.
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Öğretmenlere ihraç yargıdan döndü
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