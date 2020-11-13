Parktaki semboller kaldırıldı terör soruşturması başlatıldı

İstanbul Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan ve terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle tepki çeken görseller belediye ekiplerince söküldü. İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme çalışmaları sırasında yapılan ancak terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle vatandaşların tepkisini çeken görseller, belediye ekiplerince kaldırıldı. Bu sırada bazı mahalle sakinleri de parka Türk bayrakları astı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da parkın yenileme çalışmasıyla ilgili 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Savcılık, Küçükçekmece'deki parkın tasarım projesini sunan ve onaylayan kişilerin açık kimliklerinin tespit edilmesi için İstanbul Emniyeti TEM Şube'ye talimat verdi. Parkın yapımında yer alan isimlerin terör bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, parkta incelemelerde bulundu. Parkın fotoğrafları da soruşturma dosyasına eklendi.