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Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen 'lı yakalandı

Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen terör örgütü mensubu bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:07 ABONE OL
Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 10 Kasım akşamı Türkiye'den çıkış yapmak isteyen bir kişinin belgelerinde inceleme yaptı.

İncelemede, bu kişinin pasaportun kendisine ait olmadığı belirlendi. Kendisine benzeyen bir başkasına ait belgelerle yurt dışına çıkış yapmak istediği anlaşılan şüphelinin kimliği tespit edildi.

İsminin M.K. olduğu öğrenilen şüpheli hakkında daha önce Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK- Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmaktan yurt dışına çıkış yasağı konduğu belirlendi.

Adli makamlarca tutuklanan M.K., işlemlerin ardından ceza evine gönderildi.

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Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı
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