Savunma sanayiinde küresel dev olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı. Tören öncesi tesisleri gezen Erdoğan, yaptığı konuşmada 1975 Kıbrıs çıkarmasından hemen bir yıl sonra ASELSAN'ın faaliyete geçirilmesiyle Türkiye'nin yeni bir döneme adım attığını kaydetti. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Hükümete geldiğimizde öncelik verdiğimiz alanlardan biri savunma sanayiinin güçlendirilmesi oldu. 18 yılda savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye yolunda çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün Türk savunma sanayii, vakıf şirketlerinden özel sektöre, alt yüklenicilerden KOBİ'lere geniş bir ekosisteme sahiptir. Böylece 2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın proje hayata geçirildi.Son 5 yılda 350 civarında yeni proje başlattık. Savunma sanayii projelerimizin bütçesini 5.5 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselttik. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56'dan 1500'e ulaştı. 1 milyar olan ciro 11 milyar doları yakaladı.Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. Kara ve deniz araçlarında kendimizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir. Terörle mücadele operasyonlarımızı rahatça yapabiliyoruz, barış harekâtlarını istediğimiz gibi yürütebiliyoruz. Geçmişin eksiklerini gidermekle ve bugünün hazırlıklarını yapmakla kalmıyor, geleceği de kucaklıyoruz.Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz ASELSAN'da yenilerini ürettik, İHA'larımıza taktık, yolumuza devam ettik. Aynı kameraların daha da iyisini yapmak için projeyi başlattık. Her alanda bu anlayışla hareket ederek daha iyisini yapmak için bu projeyi başlattık. ASELSAN, bugün bir dünya şirketi olarak çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Haberleşme, radar, elektronik harp, güvenlik, silah ve füze savunma sistemleri, insansız otonom araçlar, platformlar, mühimmatlar, yeni nesil yapay zekâ sistemleri, enerji, ulaştırma ve sağlık teknolojilerine kadar birçok başlık var.Küresel ölçekte birçok ilki başarmış patentli ürünler çıkararak ülkemizin gücünü kanıtlayan ASELSAN göğsümüzü kabartıyor. Geldiğimiz noktada ASELSAN alt yüklenicileri ve paydaşlarıyla beraber envanterdeki üretimlerin seri üretimlerine devam ederken güvenlik güçlerimize yeni sistemler kazanmayı da sürdürüyor. Bugün yeni sistemlerden birinin teslimini de gerçekleştiriyoruz. Karakulak yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi artık kullanıma hazırdır.Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yok. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayiimizi geliştirmek ve güçlenmek için kullanmak birinci önceliğimizdir. Dünyada savunma sanayii, diğer tüm teknolojilerin gelişmesinde lokomotif role sahiptir. Bu alanda yapacağımız her yatırım ülke kalkınmasına çok daha büyük katkıda bulunacaktır. Savunma sanayiinde kurumlarımız arasındaki işbirliğinin uyumunu, paylaşımı daha da geliştirerek hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız. Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra savunma sektörüne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.Sadece teknolojinin değil, yatırımların da doğru planlanması, kaynak israfının önlenmesi şarttır. Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonu dışında yapılan alımlar mutlaka eldeki imkânlara göre bir değerlendirmeyle gerçekleştirilmelidir. Savunma Sanayii Başkanlığımız da hızlı karar alma, tedarik ve teslim yapma kabiliyetini geliştirmeli.Halen TSK'nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemimizin yenilerini de bugün teslim ediyoruz. Uçak ve helikopterlerin yanı sıra, havadan karaya füzeler, seyir füzelerini İHA gibi araçlara da en etkili şekilde gerçekleştiriyoruz. Atom ismi verilen 35 mm mühimmat ile ülkemiz dünyada az ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe sahip hale geldi. Bir yandan da güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri üretiyoruz. Düşman radarlarının tespit edilmesi ve köreltilmesinde Koral Elektronik Harp Sistemi büyük rol oynadı. Bu sistemin daha gelişmiş verisyonu olan Yeni Nesil Koral Projesi'ni başlatıyoruz.Bir müjde de ROKETSAN'dan verelim. Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını, milli teknolojimiz, mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızı söylemek istiyorum. Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık. Milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Cumhuriyet Bayramı'mızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, vefat eden Başbakan Prens Halife Bin Salman El Halife'ye Allah'tan rahmet, merhumun yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu. İki ülke ilişkilerine ivme kazandıracak hususların da ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayalı münasebetlerin geliştirilmesinin, bölgede karşı karşıya bulunulan pek çok müşterek sorunun çözümüne olumlu katkıda bulunacağına inandığını belirtti. Bu arada Erdoğan Avustralya Başbakanı Scott Morrison'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ANKARABAŞKANI Erdoğan, bugün Tekirdağ AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Yarın ise Karaman ve Kars il kongrelerine video konferans yöntemiyle katılacak. Erdoğan, pazar günü ise KKTC'ye ziyaret gerçekleştirecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de eşlik edeceği ziyarette, yeniden açılması kararlaştırılan Maraş bölgesinde piknik yapılacak, pandemi hastanesi de hizmete açılacak. ANKARA