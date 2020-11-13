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Soğuk depolama sorunu toz aşı ile çözülecek

Giriş Tarihi: 13.11.2020 ABONE OL
Soğuk depolama sorunu toz aşı ile çözülecek
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten, Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel 'sıvı' aşının eksi 70 derecede saklanmasına ilişkin problemleri çözebilecek 'toz' versiyonu üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Toz aşının temel faydası, aşılar için olağanüstü bir gereklilik olan aşırı soğukta depolanmasına gerek olmaması. 2021'de ancak soğuduktan sonra kullanılabilecek bir toz aşı geliştirebileceklerini dile getiren Dolsten, aşının depolanması gereken tam soğukluk derecesini belirtmedi.
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Soğuk depolama sorunu toz aşı ile çözülecek
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