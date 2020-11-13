Son dakika: Adnan Oktar için istenen ceza belli oldu! Savcı iddianamede bu tanımı kullandı

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını hazırladı. Mütalaada, elebaşı Adnan Oktar'ın 9 bin 548 yıl hapis cezasına çarptırılması istenirken, 14'ü örgüt yönetici 236 sanığın toplamda 132 bin 748 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yaşları 6 ile 17 arasında değişen 9 çocuğa ve yaşı büyük 34 mağdura ilişkin cinsel eylemlerden suçlanan Oktar, örgüt yönetici olması nedeniyle diğer örgüt üyelerinin mağdurlara yönelik tüm cinsel eylemlerinden sorumlu tutuldu. Savcı, örgün suçtan kaynaklanan tüm malvarlığına da el konularak, devletin kasasına aktarılmasını talep etti.

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İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi girişindeki duruşma binasında görülen davada, 2 Ekim günü esasa ilişkin mütalaasını açıklaması beklenen Cumhuriyet savcısı, dosyanın kapsamlı olması ve sanık sayısının fazlalığı nedeniyle mahkeme heyetinden ek süre istemişti. Mütalaasını tamamlayamayan savcıya, mahkeme heyeti 16 Kasım'a kadar süre vermişti. Cumhuriyet Savcısı Serdar Akan davanın esasına ilişkin mütalaasını tamamladı.

532 sayfalık mütalaada Adnan Oktar'ın, bizzat gerçekleştirdiği eylemleri nedeniyle 748 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

BÜTÜN CİNSEL SALDIRILARDAN SORUMLU

Oktar'ın örgüt yönetici olması nedeniyle diğer örgüt üyelerinin mağdurlara yönelik cinsel eylemlerinden de sorumlu tutularak, ayrıca 8 bin 800 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Adnan Oktar'ın toplamda 9 bin 548 yıl hapis cezasına çarptırılması istenirken, 14'ü örgüt yönetici 236 sanığın toplamda 132 bin 748 yıl hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

Mütalaada, Adnan Oktar organize suç örgütünün çok sayıda "cinsel saldırı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarının yanı sıra "tehdit", "şantaj", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "kişiyi hürriyetinden mahrum kılma, "kişinin eğitim hakkını engellenmesi", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanununa muhalefet", "siyasal ve askeri casusluğa teşebbüs", "FETÖ'ye yardım" gibi çok sayıda suçtan cezalandırılması talep edildi.

Örgütün, 11 mağduru cinsel amaçla hürriyetinden mahrum kıldığı, 7 mağdurun eğitim hakkını engellediği, 20 mağdurun kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği, onlarca mağdura yönelik de tehdit ve şantaj suçlarını işlediği kaydedildi.

TÜM MALLARI HAZİNEYE…

Mütalaada, ayrıca içlerinde 7 zırhlı süper lüks aracın ve ciplerin bulunduğu 70 araç, 20 kadar yüzme havuzlu villa ve daire köşkler, 80 şirket ve içindeki nakit ve taşınmazların tamamı, A9 kanalına ait tüm teknik ekipmanlar, 230 sanığa ait kişisel mücevherat ve saat dahil olmak üzere çok sayıda kıymetli eşya olmak üzere toplamda 1 milyar TL'ye yakın taşınmaz, araç, ziynet eşyası ve nakit paranın müsadere (el koyma) edilerek satılması ve suçtan elde edilen bu malların devletin kasasına girmesi istendi.