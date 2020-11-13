SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! 13 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları kaç oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 13 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 13 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 13 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı. Yeni hasta sayısı 3 bin'i aştı! | Video

Türkiye'de dün 149 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 11 bin 326, ağır hasta sayısı 3 bin 356 oldu. 2 bin 10 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2 olarak açıklandı.

13 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 149.942

HASTA SAYISI: 3.045

VEFAT SAYISI: 93

İYİLEŞEN SAYISI: 2.010 SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.

12 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 148.482

HASTA SAYISI: 2.841

VEFAT SAYISI: 88

İYİLEŞEN SAYISI: 2.181

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Sağlık bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.

ÖNCEKİ GÜN VERİLERİ

TEST SAYISI: 145.989

HASTA SAYISI: 2.693

VEFAT SAYISI: 86

İYİLEŞEN SAYISI: 2.112

VİRÜSÜ ANCAK BİRLİKTE YENEBİLİRİZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.