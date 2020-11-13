Son dakika: Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Nefes alacağımız günleri özledik, büyük ilerlemeler var...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs uyarılarını sürdürüyor. Bakan Koca, bugün de maske uyarısında bulundu, ancak bu kez aşı çalışmalarına da vurgu yaptı.

BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.