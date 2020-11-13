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: Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Nefes alacağımız günleri özledik, büyük ilerlemeler var...

haberi: Sağlık Bakanı , salgını ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, maske uyarısında bulundu, aşı gelişmelerinde büyük mesafeler katedildiğini bildirdi. Bakan Koca, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim." dedi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:12 Son Güncelleme: 13.11.2020 10:31 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Nefes alacağımız günleri özledik, büyük ilerlemeler var...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs uyarılarını sürdürüyor. Bakan Koca, bugün de maske uyarısında bulundu, ancak bu kez aşı çalışmalarına da vurgu yaptı.

BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.

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Son dakika: Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Nefes alacağımız günleri özledik, büyük ilerlemeler var...
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