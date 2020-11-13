Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'daki programını sürdürüyor. Erdoğan, sabah saatlerinde 41.Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada açıklamalar yaptıktan sonra Saffet Konmaz Camisi'nde Cuma namazını kıldı. Erdoğan Cuma namazı sonrası AK Parti Tekirdağ 7.Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Namık Kemal Stadyumu'na geçti. Erdoğan, burada AK Parti teşkilatı mensupları ve vatandaşlara hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Fetihler, Fatihler gören, Rabbim'den lütuflar gören Tekirdağ, medeniyetimizin parlayan incisi Tekirdağ, Rumeli deyince gözleri buğulanan hasreti, sevinci, acıyı yaşayan onurlu Tekirdağ, destan yazmak ile kalmayan kendisi de destan olan Tekirdağ... Rabbim'e 1.5 yıl sonra bir kez daha Tekirdağ ile buluşmayı nasip ettiği için teşekkür ediyorum. Tekirdağ geçtiğimiz seçimde yüzde 44 ile destek verdi ama bu yeterli olmadı. Ama bir sonraki seçimde gayretimizle bunun yüzde 50'nin üzerine çıkaracağız.

Ülkemizi 2023 vizyonu ile buluşturan parti olark bu hedefleri hayata geçirmek de bizim hedefimizdir. Güçlü bir 2053 vizyonunu bizden sonrakilere miras bırakacağız. Tekirdağ'ı en önde görmek istiyoruz.

Kongreden sonra şehir hastanesini açmaya gideceğiz. İsmini de burada açıklıyorum. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız.

Fehmi Cumalıoğlu abimiz hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdü. Dedik ki bir Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır. İnşallah bu hastanemizle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır.

Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek bir Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle, yollarıyla, okullarıyla, sanayisiyle güçlü bir altyapı inşa eden bir Türkiye var. Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti 18 yıldaki başarılarıyla ülkemizi bu noktaya getirdiği gibi önümüzdeki yıllarda milletimizin umudu olmayı sürdürecektir.

Vatan topraklarına gözünü dikenlerden, milletimizi birbirine düşman etmeye kadar tüm şer senaryolar devreye sokulmuştur. Allah'ın yardımıyla bu oyunların hepsini boşa çıkardık.

Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiştir. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.

Son 2 yılda teşkilatlarımızın yarısını yeni isim ve yeni vizyonlar ile güçlendirirken, ahde vefayı da elden bırakmadık. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, milletimiz ile bugünden samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Millet ile bağı kopuk yöneticiler bu partide asla olamaz. 83 milyon vatandaşımızın gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır.

Değerli kardeşlerim, Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, yalan ve iftira ile siyaset yapan müflis anlayıştır. En büyük temsilcisi ise CHP'dir. İkincisi ise bizim temsilcisi olduğumuz, bu uğurda her şeyi ödeyen, milleti için çalışan siyaset anlayışıdır.

Şehirlerimizin her birini eserler ve yatırımlar ile muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkardık. Tekirdağ'a eski rakam ile 23 katrilyon, yeni para ile 23 milyar lira yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitesi'ni Tekirdağ'a kim kazandırdı, biz kazandırdık. 3 bin 100 kapasiteli yurtlar kazandırdık. 4 millet bahçesi projemiz var.

Sağlıkta toplamda bin 460 yataklı 30 yeni sağlık tesisi inşa ettik. Ülkemize kazandırdığımız 17'nci şehir hastanesi olan Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizi bugün açacağız. Kapaklı Devlet Hastanemizin ihalesi de devam ediyor. 6 bin 217 toplu konut projesini hayata geçirdik. İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak projemiz etap etap sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara bölgesinin otoyol ringini tamamlıyoruz.