Son dakika: CHP'li belediyenin PKK paçavralı park rezaleti ile ilgili flaş gelişme

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki PKK paçavralı park düzenlemesi için harekete geçti. Valilik yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M.'nin görevden alındığını duyurdu.

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Valilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi İstasyon mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması yaptı. Parkta yapılan düzenleme PKK paçavrasını andıran sembollerin yer alması nedeniyle büyük tepki gördü. Olayın ortaya çıkması ile önce Küçükçekmece Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakamlık hızla soruşturma başlatırken, peşinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Bugün ise Valilik, görevde bulunmasının sakıncalı olduğunu öngördüğü Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M.'yi görevden aldı.

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