SON DAKİKA HABER! 13 Kasım korona tablosu: 13 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum verileri…

Küresel anlamda etkisini gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk kez duymaya başladığımız koronavirüs vaka ve ölü sayısı, Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanları tarafından titizlikle yapılan çalışmalar ışığında entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri ışığında günlük korona tablosu formatıyla Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Öte yandan bugün (13 Kasım 2020 Cuma) Bakan Koca'nın açıklayacağı 13 Kasım korona tablosu verilerini merak edenler 13 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 13 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA! 13 KASIM KORONA TABLOSU: 13 KASIM TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından, Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerince elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 13 Kasım korona tablosu verileri, vatandaşlarımızca merak edilen 13 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu cevapları ile son dakika koronavirüs haberleri şöyle;