Son dakika haberi: Samsun'da korona kınası! Vali rakamı açıkladı!

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede başarıya sadece alınan önlem ve denetimlerle ulaşılamayacağına, halkın önlemlere eksiksiz uymasının bu başarının elde edilmesi için en önemli faktör olduğuna işaret etti.

Valilik olarak tüm kamu kurumları ile ortak hareket ederek kentte salgının son durumunu, vaka seyrini ve bu seyir karşısında alınması gereken önlemleri görüşüp karara bağladıklarını anlatan Dağlı, "Samsun'da bu kararların sonucunda vaka sayısındaki artış ya da düşüşün tamamen halkımızın kurallara uyum düzeyine bağlı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Kurallara uyuyormuş gibi yapıp ilk fırsatta maskemizi çıkarıp sosyal mesafeye dikkat etmeden bir hayat sürdüğümüzde, sadece vaka ve kayıp sayımız artırıyor." ifadesini kullandı.