Son dakika haberler: Bakırköy'de aracıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Son dakika haberi: Hâkimliği bıraktı oğlunu savunuyor! Olayları saymakla bitmiyor...

Son dakika gelen haberde Bakırköy'de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Olayın yaşandığı 6 Eylül 2017 tarihinde garson olarak çalıştığını belirten Emre Peker, "Sanık kız arkadaşı ile tartışınca önce kendisine baktık. 'Ne bakıyorsunuz önünüze dönün' dedi. Önümüze döndüğümüzde sesler kesilmeyince o tarafa doğru baktık çünkü müşteriler çok rahatsız olmaya başladılar. İkinci kez baktığımızda 'Önünüze bakın demedim mi lan' deyip argo kelimeler kullandı. Bunun üzerine patronum Arif Özet ayağa kalktı. Sanık, patronumun üzerine doğru koşunca patronum kendisini korumak için sandalyeyi kendisine siper etti. Koşma hızı ile birlikte kafasını sandalyeye vurdu, sonra karışıklık yaşandı. Bizi tehdit ederek yukarı çıktı. Sanık, evinden önce çocuk parkına ateş etti sonra bizim iş yerimize doğru ateş etti." diye konuştu.İş yerinin sahibi Ali Arif Özet ise, "Ben eşim ile otururken sanık sahibi olduğum işletmemin dışarısındaki ağaçlıkta kız arkadaşına bağırdığı için gözümle takip ettim. Kendisi yüzüme bakarak üstüme gelmeye başladı, yanımda eşim vardı. Sandalyeyi kendimi korumak için kaldırdım, başının köşesine sandalye gelince yaralandı. Sanki biz kendisini kasıtlı olarak yaralamışız gibi gidip darp raporu aldı, biz de ceza aldık. Yaralandıktan sonra koşarak eve gitti. Kısa süre sonra silah sesleri duymaya başladık. Parka doğru ateş etti, orada en az 250 insan vardı ve hepsi kaçtı. Ardından da bir patlama oldu ve çok şiddetli bir patlamaydı. Benim ifademi alan polisler 'Biz çok uzak mesafedeydik, biz bile duyduk' dediler. Bizi polisler korudu, silah bizim işletmemize doğru ateşlenmiştir." dedi.Ataköy'de 6 Eylül 2017'de iddialara göre Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından Göçmen hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından dava açılmıştı.Sanık Göçmen yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl'a yönelik eyleminden dolayı "Olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel'e karşı "tehdit" suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen bu cezalarda hükmün açılanması geri bırakılmıştı. Kararın ardından mahkeme ateş etmenin "Kasten güvenliğe tehlikeye sokulması" suçunu değil "Yaralama" suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı "Basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.