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Suçüstü yakalandılar! Uyuşturucular radyo kutusunun içerisinden çıktı!

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, satıcılarını suçüstü yakaladı. Uyuşturucu maddeler radyo kutusunun içerisine saklanmış halde bulundu. O anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 13.11.2020 17:46 Son Güncelleme: 13.11.2020 18:08 ABONE OL
Suçüstü yakalandılar! Uyuşturucular radyo kutusunun içerisinden çıktı!

İstanbul Polisi, Kadıköy İlçesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir aracı tespit etti. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri aracı fiziki olarak takibe aldı. Araçtaki S.B., M.Ç. ve K.Ç. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri temin ettikleri N.B., M.Y. ve İran uyruklu M.S.N. de 200 gram uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin satarken suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalandılar! Uyuşturucular radyo kutusunun içerisinden çıktı! | Video

Baskın yapılan adreslerde ve araçta yapılan aramalarda; radyo kutusu içerisine gizlenmiş halde 139 gram olmak üzere toplam iki kilo 804 gram Metamfetamin maddesi, iki gram Esrar maddesi, üç ruhsatsız tabanca, 16 mermi, 10 bin 400 lira nakit para ve iki hassas terazi ele geçirildi. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Suçüstü yakalandılar! Uyuşturucular radyo kutusunun içerisinden çıktı!
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