Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek; turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, HAİTİ CUMHURBAŞKANI JOVENEL MOİSE İLE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin babası Etienne Moise'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini de iletti.



Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise