Bin 365 yıla kadar hapsi istendi

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mütalaa hazırlandı. Mütalaada, tutuklu sanık örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, 20 kişiye karşı birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı, 7 kişiye karşı birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme, 15 kişiye karşı örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi, 5 kişiye karşı kişisel verilerin kaydedilmesi, 2 kişiye karşı kendisini savunmayacak durumda birine silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 7 kişiye karşı örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi, 2 kişiye karşı eziyet, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, özel belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarından 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.