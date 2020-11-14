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’li iki vekilde korona çıktı

Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
CHP’li iki vekilde korona çıktı
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tekin, Twitter paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yalova Belediyesi Başkanvekili Mustafa Tutuk da koronaya yakalandı. Öte yandan İstanbul Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Önceki gece biraz ateşinin çıktığını ve halsizlik yaşadığını belirten Yazıcı, "Bugün (dün) daha iyiyim. Rabbim tüm hastalara ve Kovid-19 hastalarına şifalar versin" dedi. AA
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CHP’li iki vekilde korona çıktı
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