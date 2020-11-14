CHP’li iki vekilde korona çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tekin, Twitter paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yalova Belediyesi Başkanvekili Mustafa Tutuk da koronaya yakalandı. Öte yandan İstanbul Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Önceki gece biraz ateşinin çıktığını ve halsizlik yaşadığını belirten Yazıcı, "Bugün (dün) daha iyiyim. Rabbim tüm hastalara ve Kovid-19 hastalarına şifalar versin" dedi. AA