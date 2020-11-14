Eskişehir'de, koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeler ve kişiler cezallandırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle saat 22.00'de kapanması gereken eğlence mekanının saat 23.30 sıralarında da açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan eğlence mekanlarına para cezası

EĞLENEN 68 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanına giden polis ekipleri, içeride koronavirüs salgınına rağmen eğlenen 68 kişi olduğunu tespit etti.

TOPLAM 214 BİN LİRA PARA CEZASI TESPİT EDİLDİ

Tepebaşı Suç Önleme ve Araştırma ve Yunus timlerince kimlik kontrolü yapılan 68 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamsında, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 214 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İş yeri hakkında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığına ilişkin tutanak hazırlandığı sırada, eğlence merkezinde çalışan U.T. de 'görevlilere görevini yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İşletme sahibi A.A. da gözaltına alınarak, Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. İşletmeci ve iş yeri hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere uymamak' suçundan adli işlem yapıldı. U.T. ve A.A. hakkında 'görevi yaptırmamak için direnmek', 'tehdit', 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.