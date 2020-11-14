HDP ilçe başkanı örgüte lojistik destek sağladı

Geçtığimiz şubat ayında terör soruşturmasında tutuklanan HDP İstanbul Bayrampaşa İlçe Eş Başkanı Nedim Genç hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapsi istenen Genç hakkında çarpıcı tespitlere yer verildi. İddianameye göre; Genç PKK/KCK terör örgütünün İstanbul'da toplumsal ayaklanmayı amaçlayan gösteri, yürüyüş, basın açıklamaları gibi eylemlerini organize eden isimler arasında kendisine yer buldu. Öldürülen örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek sağlanan faaliyetlerde bulundu. Eylem yapacak örgüt üyelerinin gidiş gelişlerine ve lojistik malzemelerin taşınmasına yardım etti. Genç sosyal medya hesapları aracılığıyla Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarete varan ifadeler kullandı.