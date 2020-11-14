HDP'li başkan adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş Polisi tarafından Pazarcık İlçesinde yapılan PKK operasyonunda HDP Pazarcık İlçe Başkanlığına ve İlçe Esş Başkanı N.K.'nın evine operasyon yapıldı. Şüpheli N.K. PKK Örgüt Üyeliği kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen son dakika bilgisine göre, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Pazarcık'ta PKKOperasyonu yapıldı. PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen HDP ilçe eş başkanı N.K. (33) ilçeye bağlı Memişkahya köyündeki ikametine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın ikametinde ve Hdp İlçe başkanlığında yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında kalan silahlı terör örgütü şüphelisi, Emniyetteki sorgusunun ardından Yörük Selim Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Pazarcık Adliyesine sevk edildi.