Mahkemede çark ettı

Katıldığı TV programında imam hatip mezunları için çirkin saldırılarda bulunan gazeteci Erol Mütercimler, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı mahkemede savunma yaptı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunması alınan Mütercimler, suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında, "Bu okulların hiçbir zaman gereksiz olduğunu söylemedim. Tam tersine imam hatip okullarının bir cumhuriyet projesi olduğunu hep söyledim. Bu okullar Atatürk tarafından 1924 yılında imam hatip mektepleri olarak kurulmuştur. Benim fikir rehberim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Benim bu isimde kitabım vardır" dedi. Davaya üç ay ara verildi. Adliyede toplanan STK'lar ise Mütercimler'e tepki gösterdi.Televizyonda imam hatipliler için "cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız" diyen Mütercimler, hâkim karşısında, "Aslında imam hatip okulları cumhuriyet projesidir" diyerek çark etti.